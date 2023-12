Stardew Valley-lignende Pixelshire dropper Early Access og lanseres skikkelig i 2024

Det har blitt svært vanlig å se at spill lanseres i uferdig tilstand som et Early Access-prosjekt, slik at utviklerne kan ta til seg tilbakemeldinger fra spillerne mens de fortsetter å fullføre prosjektet. Baldur's Gate III er et svært positivt og fremtredende eksempel på hvordan dette kan brukes, men det har også vært mange tilfeller der dette valget har vært til skade for den betalende forbrukeren.

I en endring som går på tvers av de siste tradisjonene har utviklerne hos Kappa Bits bestemt seg for å droppe den planlagte Early Access-lanseringen av det Stardew Valley-lignende indie life-sim-spillet Pixelshire og i stedet lansere spillet som et fullverdig produkt i 1.0-versjon.

Kappa Bits skriver i pressemeldingen at avgjørelsen ble "tatt av hensyn til spillerne og spillets kvalitet" og at dette "sikrer at det lanseres i sin mest polerte form".

Etter å ha hoppet over Early Access og i stedet siktet seg inn på en ubekreftet lanseringsdato i 2024, blir vi fortalt at utviklingsteamet er i ferd med å lage nye funksjoner til tittelen for å forbedre spillopplevelsen og "overgå forventningene dine."

Kommer du til å sjekke ut Pixelshire når det lanseres neste år?