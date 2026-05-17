Stardew Valley møter Resident Evil i ny, skummel indiesuksess Besmirch

Besmirch beskrives som en uvanlig blanding av Stardew Valley og Resident Evil, noe som i bunn og grunn betyr at livet på landet, gårdsdrift og småbyarbeid kolliderer med en mye mørkere overlevelseshorroropplevelse. Spillet foregår i den isolerte byen Besmirch, der du tar rollen som en nyankommet gårdsarbeider og prøver å overleve et liv som ser ut til å bestå av like deler jordbruk, matlaging, lokal elendighet og ting som kryper ut når mørket faller på.

Spillet er utviklet av Gangru Games og utgitt av 2 Left Thumbs, og det er nå tilgjengelig i Early Access på Steam. Ifølge Screen Rant har det også fått en sterk start blant spillerne, med utelukkende positive brukeranmeldelser i skrivende stund. Sjekk ut en trailer for spillet nedenfor :

Det høres kanskje ut som nok et søtt gårdsspill ved første øyekast, men her ser det ut til at fjøset har betydelig flere problemer enn bare en dårlig innhøsting. Besmirch er ute nå for PC via Steam.

