Stardew Valley kokebok som ser ut til å komme i 2024

HQ

Det ser ut til at en offisiell Stardew Valley kokebok er på vei. Som GameSpot har lagt merke til, har Amazon for øyeblikket en annonse for boken, der det står at den vil inneholde over 50 oppskrifter basert på spillet, og at den kommer i 2024.

Nærmere bestemt får vi vite at boken vil være på 176 sider, inneholde oppskrifter for vår, sommer, høst og vinter og ha premiere 16. april 2024, alt til en pris av £21,56.

Når det gjelder noen av oppskriftene, røper beskrivelsen av boken noen få:



Om våren kan du nyte en deilig komplett frokost med vårens friske rabarbra, etterfulgt av en mettende bondelunsj.



Om sommeren kan du kose deg med smakfulle krabbekaker og som dessert den nesten unisont elskede Pink Cake.



På høsten kan du kose deg med gresskarsuppe og Survival Burger.



Om vinteren kan du varme deg med sesongens Roots Platter, Seafoam Pudding eller den alltid like rare Strange Bun!



Det skal også finnes en digital Kindle-versjon til £8,99, hvis du ikke ønsker å kjøpe den innbundne fysiske utgaven.