Starfield Designeren kommenterer den «ambisiøse» visjonen og hvorfor «vi ikke burde ha laget det

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For mange var « Starfield et merkelig sidesprang for Bethesda, ettersom en stor del av de amerikanske utviklernes fans ropte etter mer fra «The Elder Scrolls» og «Fallout», mens spillet i stedet tok oss med ut i kosmos for en vanvittig ambisiøs opplevelse som ser ut til å ha presset Bethesda til det ytterste.

Vi sier dette fordi Kurt Kuhlmann, ledende systemdesigner på Starfield, nylig har snakket med FRVR, hvor han fortalte om prosessen med å lage Starfield og hvordan Bethesda sannsynligvis «ikke burde ha laget det».

Kuhlmann kommenterte Todd Howards visjon og forklarte: «Han [Todd Howard] ønsket å lage et stort spill med et åpent verdensrom, som for ham ikke var Skyrim i verdensrommet, der man bare drar til den ene planeten og så litt til den andre. Det er det vi bygget. Det er en utrolig ambisiøs visjon, og jeg tror ikke – spesielt i ettertid – at vi burde ha laget det. Vi klarte egentlig ikke å få det til. Jeg mener, vi klarte det i ganske imponerende grad, men ja, det var ikke vår styrke. Det spilte ikke på våre styrker. Vi måtte lage et romslagspill på riktig måte. «Vi hadde aldri laget kjøretøy før.»

I tillegg snakket han om at mange av ideene i Starfield var gode, men at «selv med den størrelsen på teamet vi hadde for Starfield, var det ikke stort nok til å skape den mengden innhold som den store ideen bak spillet egentlig krevde. Vi trengte rett og slett mye mer.»

Er du enig i at Starfield var for stort og ambisiøst for teamet som var tilgjengelig hos Bethesda, eller likte du spillet?