Starfield er større enn Skyrim og lover store forbedringer

Du ser på Annonser

Det har gått over to år siden Bethesda offentliggjorde Starfield og The Elder Scrolls VI, men selskapet har nesten ikke sagt et nevneverdig pip om noen av dem siden den gang. Derfor tar man det man får.

Todd Howard, lederen av Bethesda Game Studios, gir nemlig litt informasjon om Starfield i et intervju med GamesIndustry.biz. Den dårlige nyheten er at han sier vi fortsatt ikke vil se mer fra spillet på en stund, så ikke forvent noe mer før en gang i 2021. Heldigvis har han noen litt interessante detaljer å avsløre også.

Blant annet kan han fortelle at Starfield sin verden er større enn Fallout 76, noe som betyr at den slår The Elder Scrolls V: Skyrim også. Dette vekker nok både glede og uro hos mange. Glede siden noe av det mest spennende med Bethesda sine spill er å utforske massive verdener. Uro siden størrelse ofte fører til flere problemer, noe selskapet er meget kjent for. Da er det enda godt at Howard i samme slengen sier at de virkelig vil oppgradere Creation Engine, motoren både Oblivion og Skyrim bruker. Nå skal det sies at han sa det samme om overgangen mellom de to sistnevnte, men denne gangen skal det være en mer betraktelig oppgradering enn overgangen fra The Elder Scrolls III: Morrowind til The Elder Scrolls IV: Oblivion. Forhåpentlivis betyr dette både bedre grafikk og færre tekniske problemer. Han poengterer også atter en gang at spillet ikke vil ha noen form for multiplayer, så det blir å dra på romeventyr alene.

Tror du Bethesda er klare for å slå tilbake etter noen litt skuffende år?