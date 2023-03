Starfield får en overraskende +18 vurdering i Australia

HQ

Selv om Bethesdas episke rollespill ofte omhandler modne temaer, er de sjelden veldig eksplisitte. Dette gjorde det mulig for The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4 å motta 15+ rangeringer i Australia for å gjøre dem tilgjengelige for et bredere publikum.

Det ser imidlertid ut til at den kommende Starfield vil være en noe annen historie. Spillet, som vil være Bethesda Game Studios første originale franchise på over 25 år, fikk nylig en fast utgivelsesdato etter forsinkelsen i fjor og har premiere i september. Dette betyr at vi er omtrent seks måneder unna utgivelsen, og nå har verdens innholdsvurderingsorganisasjoner for videospill startet aldersklassifisering av Starfield.

Først ut er Australias klassifiseringsbrett, og det viser seg at det har fått en +18-vurdering. Selv om Australia er kjent for å være veldig tøffe på spill, er dette motivasjonene bak denne avgjørelsen: moderat innvirkning temaer og språk, sterk innvirkning vold, veldig mild innvirkning nakenhet, høy innvirkning narkotikabruk, og til slutt none sex.

Er du overrasket over å se Starfield få en høyere aldersvurdering enn tidligere Bethesda Game Studios-titler, eller er det i tråd med det du forventet?