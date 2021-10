Starfield har over dobbelt så mye dialog som Skyrim

HQ

Vi vet ennå ikke noe særlig om det kommende Starfield, som skal slippes neste år. Vi vet dog, takket være vage uttalelser fra Bethesda, at det blir stort - som i større enn noe annet spill de har laget før.

Men hvordan kvantifiserer de det? En av måtene er hvor mange linjer med dialog som skal spilles inn, noe som gir oss et lite hint om mengden innhold.

Nylig snakket Microsoft om spillet via deres Tokyo Game Show-stream, og her slo Todd Howard fast (via Twitter) at det er dobbelt så mye dialog i Starfield, som det var i The Elder Scrolls V: Skyrim.

Over 300 stemmeskuespillere har levert over 150 000 linjer med dialog. Til sammenlikning hadde Skyrim 60 000 linjer, Cyberpunk 2077 hadde 100 000 og Fallout 4 hadde cirka 110 000.