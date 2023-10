Starfield hovedoppdragsdesigneren slutter for å jobbe med et annet RPG i en åpen verden.

HQ

Will Shen, hovedoppdragsdesigneren for Starfield og en Bethesda-utvikler som har designet og skrevet manus til The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4 og Fallout 76, forlater selskapet for å jobbe med et nytt RPG i en åpen verden.

Han slår seg sammen med veteraner i sjangeren for å skape Wyrdsong sammen med Something Wicked Games. Utviklere fra Bethesda, Obsisian og BioWare er alle en del av samme team for dette spillet. Vi vet ikke så mye om det ennå, men det blir mørkt, overnaturlig og laget med Unreal Engine 5.

Det er ikke mange ansatte hos Something Wicked Games, så ikke se etter en avsløringstrailer eller lignende med det første, men med tanke på talentene som er involvert, kan det være verdt å holde øye med Wyrdsong etter hvert som det fortsetter å vokse.