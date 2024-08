Starfield kan nå spilles i 60 bilder per sekund til Xbox Series S

HQ

Tirsdag kveld kunne vi fortelle at Starfield nå har fått et etterlengtet tillegg, nemlig en buggy som gjør det mulig å komme seg raskt rundt på de gigantiske planetene. Og for å gjøre det enda bedre, tilbyr REV-8 (som buggyen heter) både bevæpning og boostere, med sistnevnte som gjør det mulig å hoppe og kjøre i turbofart.

Men, men... Bethesda har også sluppet en ny patch til spillet med en rekke nye funksjoner - en av dem vil glede alle med en Xbox Series S. Microsofts lommebokvennlige konsoll har nå flere av grafikkmodusene som allerede er tilgjengelige for Xbox Series X, noe som betyr at du kan spille med 30, 40 eller 60 bilder per sekund, i tillegg til ulåst VRR-framerate og mer.

Gå over for å lese hele oppdateringslisten her.