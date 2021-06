Starfield kommer kun til Xbox Series og PC i november 2022

Som lovet og forventet fikk vi endelig den første skikkelige traileren fra The Elder Scrolls V: Skyrim- og Fallout 4-skapernes Starfield i kveld, og den avslørte en rekke spennende detaljer.

Selv om Starfield sin trailer for det meste bare hinter til hva som blir mulig i spillet bekreftes det blant annet at vi har et eget romskip som kan ta oss til ulike planeter i et univers som vil se langt penere ut takket være den nye Creation Engine 2-motoren som brukes. Dette gjør nok bare den siste delen av traileren ekstra skuffende for de av dere som ikke følger nyhetsbilde veldig tett, for det bekreftes også at Starfield ikke kommer før den 22. november i 2022. Det som overrasker ekstra mye er at spillet visstnok kun skal komme til PC og Xbox Series, så de eldre konsollene vil tilsynelatende altså ikke få Bethesda Games Studios' første nye spillunivers på 25 år.