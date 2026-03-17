Starfield kommer til PlayStation 5 sammen med en stor oppdatering og en utvidelse i april

HQ

Vi antar at de færreste av dere vil gispe etter pusten eller falle ned av stolene, men nå har en av spillbransjens dårligst bevarte hemmeligheter blitt bekreftet. Som lovet hadde Bethesda nyheter å dele denne uken, og Starfield kommer faktisk til PlayStation 5, noe som vil skje så tidlig som 7. april (som tidligere ryktet).

PlayStation-versjonen vil også dra nytte av konsollens funksjoner, inkludert adaptive triggere, lysfeltet og berøringsplaten. Hvis du spiller på PlayStation 5 Pro er det til og med en spesiell Performance-modus for høyere bildefrekvens og en Visual-modus med fokus på grafikk.

Og heldigvis kommer ikke denne nye utgivelsen alene, ettersom PC- og Xbox-spillere også har ting å se frem til. Versjonen til Sonys konsoll lanseres samtidig med både den nye historieutvidelsen, Terran Armada, og den gratis oppdateringen, Free Lanes, som er spillets største oppdatering til dags dato.

Den største nyheten når det gjelder innhold, er Terran Armada-utvidelsen, som byr på en ny historie der vi må slå tilbake mot en robotinvasjon. DLC-en inneholder nye karakterer, steder, oppdrag og fiender, i tillegg til loot.

Den gratis oppdateringen, Free Lanes, legger til flere nye funksjoner. Den mest etterlengtede er nok muligheten til å reise mellom planeter i samme solsystem i sanntid via en ny cruisemodus, der du vil støte på ulike aktiviteter og hendelser underveis.

Oppdateringen byr også på nye steder å utforske, en ny ressurs kalt X-Tech for bedre og mer fleksible oppgraderinger, flere fiendetyper med modifikatorer, et nytt bakkekjøretøy kalt Moon Jumper og forbedringer av utposter. Du kan også få nye besetningsmedlemmer, deriblant en liten robot som minner litt om R2-D2. Du får også muligheten til å skaffe deg et lite romvesen som du kan trene opp som en hund.

I forbindelse med dette vil grunnversjonen av Starfield få en ny lavere pris på $49.99 (for tiden $69.99), og Bethesdas mål er å la flere spillere hoppe inn i deres rom-RPG mens universet fortsetter å vokse.

