Starfield ledende quest-designer tror spillere er lei av massive spill

Større tall kan være imponerende. Å fortelle noen at spillet ditt har hundrevis av timer med innhold, dusinvis av oppslukende sideoppdrag og et kart som det tar en time å krysse i sin helhet, var en gang gode salgsargumenter. Nå ser det imidlertid ut til å ha skjedd et skifte i retning av at mindre er mer, og tidligere Bethesda-utvikler og Starfield quest designer Will Shen mener at spillere stort sett har gått lei av massive opplevelser.

"Vi har nådd et punkt der folk er slitne", sa han til Kiwi Talkz. "En stadig større del av publikum begynner å bli lei av å investere 30+, 100+ timer i et spill. De har allerede spillene som de stadig kommer tilbake til, og det er en stor utfordring å legge til enda et på den listen. Det er alltid en stor utfordring."

Etter hvert som spillere blir eldre, og livene deres blir travlere, blir det utrolig vanskelig å forplikte seg til et 100+ timers RPG. Visst, det dukker opp et og annet spill her og der som du ikke kan la være å spille, men generelt kan det føles mer skremmende enn spennende å gå inn i en massiv opplevelse nå. Februar måned vil inneholde minst fire massivt dyptgående RPG-er, og du vil ikke kunne slå dem alle i løpet av den måneden.

Eller hva synes du? Bør spill fortsette å gå for større = bedre?