Starfield øker i popularitet etter forrige ukes overraskelse

HQ

Bethesda kom med en stor overraskelse under forrige ukes Opening Night Live-stream, da de ikke bare kunngjorde, men også lanserte en oppdatering til Starfield. Sistnevnte høres kanskje ikke så sexy ut, men den inkluderte en buggy med masse ekstrautstyr (inkludert våpen og jetpacks) som gjør det mye smidigere og raskere å komme seg rundt på spillets enorme planeter.

Og REV-8-buggyen var tydeligvis veldig populær, for fra en ganske anonym tilværelse på Steam har Starfield nå igjen funnet veien inn på tjenestens topp 100-liste over mest spilte titler. I løpet av den siste uken har antallet spillere omtrent tredoblet seg (med en topp på rundt 5 000 samtidige spillere per dag, sammenlignet med 15 000 etter oppdateringen) ifølge SteamDB.

Vi antar at september også blir en god måned for Starfield. Utvidelsen Shattered Space slippes 30. september, med en mer skrekkinngytende setting på en helt ny planet der det har skjedd forferdelige ting.

Takk XFire