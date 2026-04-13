Starfield PS5-spillere krever refusjon på grunn av dårlig ytelse

I forrige uke fikk PS5-spillere endelig utforske stjernene for seg selv i Bethesdas siste feiende RPG. Imidlertid ser det ut til at mens noen har hatt stor glede av sin PS5-opplevelse med Starfield, har andre ikke klart å sette seg fast i, og noen rapporterer til og med at spillet er "uspillbart" for dem.

En subreddit-tråd oppdaget av Eurogamer så mange misfornøyde spillere klage på ytelsen på Starfields PS5-versjon. Det ser ut til at både de på basen PS5 og PS5 Pro støter på problemer. Krasjer, fryser, lagrer problemer og andre problemer plager angivelig PS5-versjonen for noen spillere.

"Jeg kan ikke engang lande på noen planeter eller prøve å gjøre noe annet enn å sitte på skipet mitt, ellers krasjer spillet," skrev en spiller. "Jeg har ringt deres tekniske supportlinje og lagt igjen en melding og sendt inn en billett. Jeg har gjort hvert eneste feilsøkingstrinn, og det er det eneste spillet jeg eier som hardfryser slik hele tiden. Føler meg seriøst dratt av. Jeg vil spille det fordi jeg liker det jeg faktisk fikk spille, men dette er faktisk bs," sa en annen.

Akkurat nå ser det ut til at det viktigste trikset for å få Starfield til å fungere på PS5 hvis du støter på disse problemene, er å slå av autolagring. Det er imidlertid bemerket at dette ikke fungerer for alle. Det er også verdt å nevne at det er mange spillere som ikke støter på disse feilene ennå, og vår egen Alberto Garrido har sagt at han har spilt i rundt 6 timer uten noen avbrudd.