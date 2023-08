Starfield ser ut til å få mod-støtte på Xbox

HQ

Mods anses som en viktig del av Bethesdas spill på PC, og til en viss grad også for konsoller (spesielt for The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4). Så hva med Starfield?

Vel, at PC ville få mods var selvsagt opplagt, men det ser ut til at Xbox-spillere også kan se frem til en mengde brukerskapt innhold. I Steams Starfield End User License Agreement (EULA) nevnes Bethesdas The Creation Club, som brukes til å kjøpe og selge innhold, og valutaen Creation Credits:

"The 'Creation Credits' tilknyttet dette spillet er 'virtuell valuta' og er underlagt slike vilkår og betingelser."

Selv om dette ikke er en bekreftelse, er det likevel et tegn som peker i retning av mods til Xbox Series S/X-versjonen av spillet, noe som vil garantere en nesten endeløs strøm av nye tilføyelser som vil bidra til at tittelen føles frisk i lang tid,

Takk til TrueAchievements