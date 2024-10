HQ

Jeg er en av dem som liker Starfield. Nei, jeg synes absolutt ikke at det er et mesterverk, og det er heller ikke en gigantisk teknologisk eller kunstnerisk prestasjon. Uansett har det, spesielt på nettet, vært et gap mellom innfridde forventninger og analytisk, avmålt kritikk, og bare fordi Starfield ikke kan gi en gitt spiller den samme følelsen som The Elder Scrolls V: Skyrim eller Fallout 3 betyr ikke det at det er et dårlig spill.

Samtidig er det umulig å benekte et åpenbart behov fra selv de mest lojale Todd Howard-fansen. Alle vil at Bethesda skal se nærmere på kjernesystemene sine og oppdatere, innovere og finne en annen måte å servere formelen sin på. Om det skjer med det kommende The Elder Scrolls VI er vanskelig å si, men en ting kan vi si med sikkerhet; Shattered Space er "bare" mer Starfield.

Dette betyr at hvis grunnspillet ikke gjorde noe for deg, vil heller ikke denne utvidelsen gjøre noe for å overbevise deg. Bethesda anbefaler å ta fatt på innholdet etter nivå 35, så det er ideelt for spillere som enten nesten eller helt har overvunnet Settled Systems' hundrevis av timer med innhold, og alt ved Shattered Space lukter av at Bethesda ønsker å snakke mer direkte til dem som allerede elsker deres helt spesifikke måte å strukturere en singleplayer RPG-opplevelse på - på godt og vondt.

Selve reisen fra man oppdager en tilsynelatende forlatt romstasjon tilhørende et House Va'ruun -forskerteam, der en gåtefull hendelse har satt en stopper for en rekke mystiske eksperimenter, til man lander på fraksjonens hjemplanet Va''ruun'kai, er slett ikke dårlig. Med interne stridigheter, uforklarlige hendelser og mange viktige valg å ta, er House Va'ruun utvilsomt en av de mer interessante karakterene i dette universet. Starfield: Shattered Space fyrer på de sylindrene som fikk spillet av startrampen i utgangspunktet, og hvis du er enig i at dette er en velkjent gjenforening av mekanikk, progresjon og dialog, så er det en fornøyelig opplevelse.

Va'ruun'kai er også langt mer sammenhengende enn andre steder i Starfield -universet, ettersom denne ene planeten utgjør hele Shattered Space. Dette betyr ikke at planetens overflate er mettet med dyptgående innhold som i Skyrim, der hver centimeter føles håndlaget. Va'ruun'kai har ingen autogenererte elementer og er selvfølgelig designet av Bethesda Game Studios, men Starfield har alltid favorisert bredde og dybde, og det vises fortsatt her, spesielt i visse sideoppdrag der du fortsatt opptrer som postbud, eller en enkel bøddel, eller en blanding av de to, der det føles som om du spiller et MMORPG fra 15 år siden - eller til og med World of Warcraft den dag i dag.

Men alt er brukbart, fra de ganske solide frittstående hovedoppdragene som utdyper House Va'runn, berører en mystisk eksplosjon som har gjort deler av Va'ruun'kais overflate ubeboelig og hva Great Serpent egentlig er, til gameplayet du enten hater å elske eller elsker å hate.

Hvis du spør meg, er Shattered Space's største problem hvor begrenset det hele er. Det finnes ingen strukturer, mekanikker eller systemer du kan ta med deg fra Shattered Space og ut i dette uendelige universet der utallige andre eventyr venter. Det kunne ha vært beboelige romstasjoner som kan tilpasses, det kunne ha vært nye følgesvenner med egne, dyptgående oppdrag, det kunne ha vært nye, håndlagde fangehull på andre planeter enn Va'ruun'kai - mulighetene er så mange, nesten uendelige fordi Starfield er så enormt stort. I stedet endte jeg opp med å ønske meg mer enn det jeg fikk, nettopp fordi Starfield ikke mangler innhold i seg selv, men det mangler ekstra systemer som gjør utforskningen av dette innholdet mer oppslukende, sømløst og dynamisk. Shattered Space gir deg i bunn og grunn bare denne frittstående historien i et lite hjørne av universet. For noen kan det oppleves som et friskt pust, men for Starfield virker det for begrenset og ikke i spillets ånd. Mange mener at romkamp er et aspekt der spillet virkelig trenger en overhaling - Bethesda svarer med å ikke legge til noe som helst til romskipene eller kampene i dem. Du er satt på benken i hele utvidelsen. Og det sier på en måte alt.

Starfield har fått meningsfulle oppdateringer siden lanseringen i fjor, selv om 60fps-innstillingen på Xbox Series X kjører med den bildefrekvensen omtrent 25% av tiden. Og det er betryggende at Bethesda har store planer for den langsiktige støtten til spillet. Men dette virker mer som en fotnote enn et transformativt tillegg, og det blir bare sittende fast i hodet ditt ganske raskt når du spiller. Det er ikke å si at utvidelsen er overveldende, og hvis du bare vil ha mer Starfield, det er akkurat det du får.