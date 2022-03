Starfield skal få lang mer realistiske figurer og dialoger enn Skyrim

HQ

Selv om Bethesda har vært ekstremt sparsomme hva gameplay fra Starfield angår har utviklerne faktisk avslørt en del om det veldig etterlengtede spillet i små videosnutter og lignende. I dag er det tid for et nytt slik eksempel.

I den nye videoen snakker utviklingslederen Todd Howard og et par andre utviklere om hvordan personene, dialogene og universet generelt skal bli bedre og mer realistisk i Starfield enn i The Elder Scrolls IV: Oblivion og The Elder Scrolls V: Skyrim. Dette skal blant annet fremheves med at romeventyrspillet på en måte vil bringe tilbake dialogsystemet fra Oblivion med noen forbedringer. For de som ikke vet eller husker det lar Oblivion oss manipulere hva folk synes om oss ved å velge mellom å skryte av dem, spøke, være aggresiv eller lignende, og ved hjelp av langt mer realistiske og unike personer og skapninger i Starfield skal dette visstnok bringes til nye høyder på foreløpig ukjente måter. Lederne snakker også litt om de ulike gruppene vi kan velge å bli medlem av, samt den generelle friheten skal tilby når det lanseres den 11. november.