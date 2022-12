Starfield skal røpe hva som skjedde med jorden, ha bedre partnere og tilfeldige møter

HQ

Microsoft skuffet mange ved å ikke vise noe nytt fra Xbox Game Studios på The Game Awards, men en av nyervervelsene har i alle fall en liten godbit på lur før jul.

Bethesda Game Studios har gitt oss en ny video i Constellation Questions-serien sin for Starfield. Denne gangen er det Will Shen, spillets "Lead Quest Designer", som svarer på en håndfull spørsmål fra fansen. Dette fører til at vi blant annet får bekreftet at det blir mulig å reise tilbake til vårt egen solsystem (kalt The Old Neighborhood) , samt få et oppdrag på Mars som avslører hva som skjedde på jorden. Shen forteller også at tilfeldige møter i noen tilfeller inkluderer hele byer, at partnere vil være langt viktigere ved å dele meningene sine og kunne ta diskusjoner for oss og ikke minst at man ikke kan miste muligheten for å gjøre oppdrag for én faksjon ved å gjøre noe for en annen. I stedet for sistnevnte blir det mulig å virkelig påvirke hvilken retning hver faksjon tar uten å nødvendigvis blir leder av den siden Starfield tross alt handler om å utforske verdensrommet.