Starfield tar veldig mye plass på Xbox Series og PC

HQ

Det er under to måneder til de som kjøper spesialutgaven av Starfield får spille Bethesda Game Studios' gigantspill, så Microsoft har nå oppdatert Xbox Store- og Steam-siden til spillet med informasjon.

Dermed vet vi blant annet at med sikkerhet, etter antydninger de siste ukene, at Starfield krever minst 125 gigabyte lagringsplass, og du kan være trygg på at det bare vil vokse med oppdateringer og utvidelser. Ikke at det overrasker særlig at spillet krever såpass mye fra første stund med tanke på at vi fritt kan utforske over 1000 planeter etter hvert, spillet har omtrent like mye dialog som The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 4 til sammen, vi kan bygge romskipene våre akkurat som vi vil og mer.