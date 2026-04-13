Starfield: Terran Armada

HQ

Det er over et år siden sist jeg spilte Starfield, og da jeg hoppet inn igjen etter en så lang pause følte jeg meg naturlig nok litt fortapt, lurte på hvor jeg var, hvorfor utstyret mitt så ut som det gjorde, og prøvde å riste av meg rusten og huske alle nyansene og funksjonene. Grunnen til at jeg kom tilbake, er at Bethesda ikke bare har sluppet Free Lanes-oppdateringen, men også en skikkelig utvidelse med en ny kampanje.

Denne er beregnet på de som allerede har gjort det meste av spillet, og for å ha en rimelig sjanse anbefales det at du er minst nivå 50. For å komme i gang må du reise til Settled Systems, nærmere bestemt Akila City, for å lytte til en radiosending. Det viser seg at en ny fraksjon ser ut til å utgjøre en massiv trussel, og jeg velger å være litt vag når det gjelder bakgrunnen, for det er en ganske spennende historie bak den såkalte Terran Armada, som også har gitt utvidelsen sitt navn. Men for å oppsummere handler det om savnede soldater fra kolonikrigen, som tilsynelatende har bidd tiden sin og bygget en formidabel robothær, som de nå er klare til å sette inn.

HQ

Noe som skiller denne historien fra alle tidligere historier i Starfield, er at flere nye funksjoner som er lagt til i spillet via oppdateringer (først og fremst Free Lanes), nå er implementert i fortellingen. Det mest åpenbare eksempelet på dette er de såkalte incursions, som i hovedsak betyr at et område er under angrep. Ettersom jeg ikke har kontroll over når disse dukker opp, føles de vagt beslektet med klassiske tilfeldige møter i japanske rollespill. For å løse disse må du som regel aktivere Cruise Mode (også en ny funksjon), som lar deg fly fritt gjennom rommet, og deretter kan du få tilgang til dem, låse deg fast på oppdrag, forsøke å skyte ned og borde skip, og mye mer.

Dette er en annonse:

Dessverre er det imidlertid litt for mange av disse elementene. Dette betyr at det som i utgangspunktet er en ganske hyggelig funksjon, snart begynner å føles som et slit snarere enn noe nytt og friskt, noe som sannsynligvis vil gi Terran Armada en lengre spilletid og gi spillerne muligheten til å samle den nye "valutaen", X-Tech. Dessuten er angrepene ganske like og repeterende, noe som betyr at du løper gjennom områder du raskt lærer deg å kjenne igjen, om enn med litt forskjellige oppsett.

Et annet element som også føles litt overbrukt, er robotene som utgjør hovedfiendene dine i utvidelsen. Problemet med roboter i alle spill og i alle sammenhenger er at de alle er like. Joda, det finnes noen forskjellige modeller, men det er aldri like tilfredsstillende å skyte på dem, og det blir automatisk mindre engasjerende når den samme fienden dukker opp gang på gang.

Det er fint med nye fiender, men dessverre begynner det fort å føles litt repetitivt å slåss mot dem.

Og apropos roboter, så er det en ny følgesvenn i Terran Armada, som også er en robot. Denne har imidlertid en annen lojalitet og minner litt om K2SO fra Star Wars: Rogue One. Den fungerer som et slags manglende bindeledd mellom din side og fienden, og den fungerer også som et verktøy for å drive historien fremover mens jeg infiltrerer baser og tar del i de nevnte romkampene.

Dette er en annonse:

Et siste punkt jeg vil legge til ulempene, er at Terran Armada egentlig ikke har noen nye, ekspansive og spennende miljøer å besøke i samme skala som Dazra City (fra den forrige utvidelsen, Shattered Space). Selv om det finnes nye områder, er det ofte mindre baser, stasjoner og soner som du reiser mellom, i stedet for å utforske et nytt, stort område som virkelig gir et friskt pust. Det er funksjonelt, men ikke spesielt inspirerende.

Terran Armada har en interessant historie, men den burde ha vært fortalt mer effektivt og i et høyere tempo.

Terran Armada føles aldri dårlig, men det blir heller ikke veldig engasjerende, og kanskje har Bethesda selv innsett dette, ettersom utvidelsen koster halvparten så mye som Shattered Space. Hvis du virkelig har drømt om et nytt våpen, noen nye deler til å bygge romskip med og litt nytt utstyr, så vil du sikkert være mer fornøyd enn meg, for det er i hovedsak det du får. Som vanlig er det sideoppdragene som er det beste, og jeg vil spesielt trekke frem "Help Wanted". Navnet gir en pekepinn på hva det handler om, men det tilsynelatende enkle oppdraget blir etter hvert mer komplisert enn man skulle tro. Bethesda har en evne til å være mer eksperimentelle med disse historiene, og jeg skulle ønske de hadde hatt mer tillit til denne typen uventede fortellinger.

Alt i alt får du rundt åtte timers spilling for pengene, hvorav mye dessverre er ganske repetitivt, med både lignende angrep og for mange roboter som en del av problemet. Hvorvidt du bør kjøpe dette eller ikke, avhenger til syvende og sist av om du virkelig elsker Starfield og vil ha mer, men hvis du håper at Terran Armada vil være det som tenner lidenskapen din for spillet på nytt og får deg til å revurdere din mening om Starfield, så er jeg redd jeg har dårlige nyheter.