Starfield topper Steam's ønskeliste

Løpet er i gang for den øverste ønskelistede plassen i Steam-butikken, og Bethesdas Starfield er for tiden i pole position.

Den ambisiøse kommende sci-fi-actionrollespilltittelen er utviklerens siste prosjekt, og fans av sjangeren og studioet roper tydelig for å få tak i det, hvis Steams beregninger skal tros.

Overraskende nok sliter Sons of the Forest, oppfølgeren til 2014s hit The Forest, med å holde tritt med ønskelisten til tross for at han bare så vidt har gått inn i Early Access. Selv om dette har økt populariteten, er tiltrekningen ikke så sterk som de andre toppkonkurrentene.

Å komme inn som nummer to er Dark and Darker, og treffer den tidløse nisjen som alle store fantasifliser må mestre - fangehullskryping - og søker å forbedre formelen.

I nummer tre er Party Animals, et spill som har blitt ertet en stund og faktisk har den største følgende (per Steam's tall) av alle titler som konkurrerer om topplasseringene.

Og til slutt, klamrer seg til sin plass er den etterlengtede Hollow Knight: Silksong på nummer fire.

