Starfield utgivelsesdato skal avsløres "veldig snart" ifølge Bethesda

Den kommende uken vil være bra for Xbox-fans (eller bare fans av flotte spill generelt) ettersom Bethesda og Microsoft har et miniarrangement de kaller en Developer Direct, hvor vi får se mange nye ting for Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall og The Elder Scrolls Online.

Den kommende space-RPG Starfield mangler imidlertid, men vil få en egen hendelse på et senere tidspunkt for å virkelig vise det frem på en skikkelig måte. Heldigvis virker det ikke som om vi må vente altfor lenge. Som nevnt av eagle eyed Reddit-brukere, bør vi forvente at minst en utgivelsesdato kommer "veldig snart", som er det Bethesda Latin-Amerika sa til en fan da han ble spurt om det:

"Vi vil kunngjøre det veldig snart, vi forbereder en spesiell begivenhet for spillet."

Mens vi vet av erfaring at "snart" kan bety alt fra to timer til to år i videospillindustrien, er "veldig snart" oftere en indikasjon på at det ikke vil være lang ventetid. Forhåpentligvis er dette en indikasjon på at vi kan få Starfield-utstillingsvinduet i løpet av februar.

De siste ryktene sier at spillet er planlagt for en utgivelse i enten juli eller august.