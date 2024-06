Starfield vil få årlige historieutvidelser

HQ

Selv om Starfield generelt fikk gode skussmål ved premieren i fjor var det ikke uten kritikere, og det var enighet om at det ikke nådde helt opp til samme høyder som The Elder Scrolls V: Skyrim og Fallout 3.

Siden den gang har Bethesda jobbet hardt med eventyret og lagt til flere sårt tiltrengte forbedringer, og i høst kommer historieutvidelsen Shattered Space. I et nytt intervju med veteran og Bethesda-legende Todd Howard på YouTube-kanalen MrMattyPlays benyttet han anledningen til å avsløre mer om hva Bethesda har på lur.

Blant annet får vi vite at Bethesda planlegger årlige historieutvidelser for Starfield og at de allerede jobber med en til som skal komme i 2025. Men før det, som vi sa, vil Shattered Space bli utgitt, som tilsynelatende hovedsakelig vil bestå av en helt håndlaget region for en mer tradisjonell opplevelse, og Howard sammenligner den med Fallout 4-utvidelsen Far Harbor.

Howard forteller også at Starfield nå har nådd over 14 millioner spillere med et gjennomsnitt på litt over 40 timer per person, noe som selvfølgelig illustrerer hvorfor de er opptatt av å fortsette å tilby nytt innhold.