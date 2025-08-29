Starfields romfart kan endelig få den overhalingen fansen ønsker seg

HQ

Romreiser i Starfield kan snart bli mer givende. Nesten to år har gått siden Bethesdas massive rom-RPG ble lansert, og et av spillets mest kritiserte elementer kan nå være i kø for en større omarbeiding.

Ifølge Reddit-snushaner tyder dypdykk i tusenvis av kodelinjer på at romfart i sanntid kan bli introdusert i en fremtidig oppdatering. Referanser til en såkalt "cruise-modus" har blitt oppdaget flere ganger, med omtale av spillere som kan slå interstellar cruising på eller av. Tanken er at i stedet for å være avhengig av hurtigreisemenyer og lasteskjermer, kan spillerne faktisk få oppleve følelsen av å reise gjennom tomrommet.

Eurogamer rapporterer imidlertid at Bethesda var raske med å lappe ut synlige cruisespor i den siste oppdateringen. Likevel har studioet delvis erkjent spekulasjonene. Tim Lamb, Bethesdas ledende kreative produsent, uttalte at teamet er fokusert på "romspill for å gjøre reiser mer givende." Den formuleringen alene har gitt nytt håp blant fans som lenge har ønsket seg en dypere, mer oppslukende romfartsopplevelse i Starfield.

I tillegg er det også bekreftet at en ny historieutvidelse er under utvikling, selv om Bethesda holder detaljene tett under lokk. Starfield fyller to år 6. september, og mange spekulerer nå i at jubileet kan føre med seg en stor avsløring. Vi krysser fingrene!

Spiller du fortsatt Starfield, og hva er i så fall dine forhåpninger om spillets fremtid?