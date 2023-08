Starfield's startskjerm har lekket ut, og folk er sinte

HQ

Husker du startskjermen på favorittspillet ditt? Hvis du gjør det, er det flott, men av en nylig debatt på Twitter/X å dømme ser det ut til at folk ikke legger så stor vekt på skjermen de ser når de starter et spill. Det er tross alt bare en forløper til selve spillopplevelsen.

Dette hindret imidlertid ikke Grummz på Twitter i å rakke ned på startskjermen til Starfield. Bethesdas nyeste rollespill har valgt et forenklet design, og gir oss logoen med en bakgrunn i verdensrommet. Til venstre ser vi knapper for å starte et spill, sjekke ut alternativene og mer. Dette er imidlertid ikke nok for Grummz, som sa at "Starfield's startskjerm enten viser forhastede leveringsfrister fra et lidenskapelig team som er overarbeidet, eller et team som ikke bryr seg."

Dette har imidlertid ført til store reaksjoner, ettersom mange har påpekt Bethesdas tidligere minimalistiske startskjermer for spill som Skyrim og Fallout 4, og har uttalt at startskjermer ikke trenger å være utrolige for å være minneverdige.

Til og med Bethesdas forlagssjef Pete Hines kastet seg inn i bikkjeflokken og svarte Grummz: "Å ha en mening er én ting. Å sette spørsmålstegn ved en utviklers "omsorg" fordi du ville ha gjort det annerledes, er svært uprofesjonelt når det kommer fra en annen "utvikler"."

Hva synes du om startskjermen?