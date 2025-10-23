Starfield sin systemdesigner: Bethesdas arv overskygget spillet

HQ

Starfield fikk gjennomgående gode anmeldelser da det hadde premiere i 2023 - men likevel et godt stykke under det Bethesdas to andre serier, Elder Scrolls og Fallout, vanligvis får. Men kanskje er problemet at det var Bethesda som laget Starfield, fordi folk da sammenlignet det mye med de to sistnevnte seriene.

Det mener i hvert fall den tidligere Bethesda-ansatte Bruce Nesmith, Starfields systemdesigner. I et intervju med FRVR innrømmer han at det ikke er helt i samme liga som Fallout og Elder Scrolls, men legger til:

"Jeg synes det er et bra spill. Jeg synes ikke det er i samme kaliber som de to andre, du vet, Fallout eller Skyrim, eller Elder Scrolls heller, men jeg synes det er et bra spill. Jeg jobbet med det, og jeg er stolt av arbeidet jeg gjorde. Jeg er stolt av arbeidet som folkene jeg kjente gjorde på det. Jeg synes de har laget et flott spill."

Til syvende og sist har Starfield solgt godt, fått en overdådig utvidelse og har et levende samfunn (ikke minst fra moddere), og han legger til :

"Hvis det samme spillet hadde blitt utgitt av et annet selskap enn Bethesda, ville det blitt mottatt annerledes."

Selvfølgelig vil vi aldri vite svaret på det spørsmålet, men Nesmith forklarer også at han tror problemet med Starfield er plass :

"... verdensrommet er i seg selv kjedelig. Det er bokstavelig talt beskrevet som ingenting. Så det å bevege seg gjennom det er ikke der spenningen ligger, etter min mening."

Han mener også at romvesener og andre skapninger manglet roller i spillet og mest føltes som rekvisitter, og at de tilfeldig genererte delene var kjedeligere enn de som var skapt for hånd. Men han er som sagt fornøyd, og det episke eventyret har selvsagt mye bra også, som du kan lese mer om i anmeldelsen vår.

Hva synes du selv? Hvis et annet, mindre etablert studio hadde gitt ut Starfield og det ikke hadde blitt sammenlignet med Bethesdas andre titler på samme måte, ville mottakelsen ha vært annerledes?