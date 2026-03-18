Starfinder: Afterlight Betainntrykk - Potensialet til å nå stjernene

Rollespill er mer levende og på moten enn noen gang. Selv om det alltid har vært en nisjehobby, er det ingen tvil om at den kulturelle påvirkningen har gjennomsyret den bredere underholdningskulturen i over 50 år nå. Og helt fra begynnelsen har dataspill vært et medium der konseptet ikke bare har blitt utviklet og utvidet, men også blitt beriket, diversifisert og utvidet, før det igjen har blitt tatt tilbake til bordet med penn og papir. Jeg liker også det faktum at vi er midt i en enorm samtidig boom for TTRPG-er og cRPG-er, fordi det har betydd at vi er på nippet til å oppleve titler som Starfinder: Afterlight.

I løpet av de siste dagene har jeg hatt muligheten til å prøve en tidlig versjon av en betaversjon av spillet - en "vertikal skive" med bare en times spilltid, men med muligheten til å prøve tre forskjellige tilnærminger med tre forskjellige karakterer. Og førsteinntrykket mitt er at det har alle forutsetninger for å bli en minneverdig opplevelse innen sjangeren.

Selv om det styres på samme måte som andre nyere cRPG-er som Baldur's Gate 3 eller Warhammer 40,000: Rogue Trader, er Starfinder: Afterlight nærmere opplevelsen av Pathfinder: Wrath of the Righteous, ettersom de er basert på et i hovedsak likt spillsystem. Hovedpoenget her er at Starfinder: Afterlight tar fantasy inn i en futuristisk setting der mange menneskelige og fremmede arter sameksisterer i Paktens verdener mens de utforsker en galakse på jakt etter nye verdener, ukjente kulturer og endeløse rikdommer.

Det er i denne settingen av romfarere, krigende imperier og pirater at vi går inn på Starfinder: Afterlight, som et av kaptein Khalis besetningsmedlemmer. I demoen kunne du velge en av tre karakterer fra mannskapet som hovedperson: Yunna, en tøff menneskelig soldat med balanserte kamp- og dialogferdigheter; Whinnik, en Vesk (en slags romdraconid) av Envoy-klassen (en slags krysning mellom en Rogue og en Bard), og til slutt Ixo'tle, en Operative Shirren, en ekspert på teknologi og avstandskamp. Tre måter å engasjere seg i dette universet på, men med samme mål: å finne ut hvorfor vi har ligget i dvale i fem år, å finne kapteinen vår og fortsette eventyrene våre. I betaversjonen av Starfinder: Afterlight begynner vi så snart vi kommer ut av fluktkapselen, og vi må utforske Hivemarket Entertainment District på planeten Akiton, der vi nettopp har krasjet. Der må vi bygge relasjoner med noen nøkkelpersoner og danne en gruppe sammen med dem. Til slutt blir det en kort trefning for å sette disse karakterenes ferdigheter på prøve.

Spillet er basert på et pek-og-klikk-system som ligner på eksemplene nevnt tidligere, med ferdighetssjekker som teknologi eller overtalelse i dialog basert på å kaste en d20, men det er lagt til noen livskvalitetsforbedringer som jeg virkelig har satt pris på. Den første er at hver gang et begrep som er relevant for Starfinder-universet dukker opp i tekstbaserte dialoger, dukker det opp en popup-kommentar som forklarer det. Den andre er at grensesnittet, i tillegg til objekter, også fremhever NPC-er som du kan interagere med via dialog, selv om det bare er for å gi deg korte hint som ikke har så mye med historien å gjøre. Dette er to små detaljer som bidrar til å leve deg inn i historien.

Bortsett fra kontrollene, er det andre målet med denne betaversjonen å vise frem Epictellers-teamets ambisjoner om å gi historien substans og deres talent for å ta den til stjernene. Og selv om det er en tidlig versjon, viser stemmeskuespillerne som snakker fortelleren (Roger Clark), Preach (den umiskjennelige Neil Newbon, som også leder VA-teamet), den solariske krigeren Sterling (James Alexander), og til og med de få replikkene som kaptein Khali (Carolina Ravassa) sier, at de har lagt sin elsk på prosjektet. Omgivelsene har både forgrunns- og bakgrunnsanimasjoner, som viser et livlig "natteliv" i en travel futuristisk by, og vi kan utforske smug, kjellere, barer og terrasser, rote i søppelkasser, lete etter utstyr og helbredende gjenstander og forberede oss på neste møte.

Det er åpenbare begrensninger i en så tidlig betaversjon, spesielt når det gjelder tilgang til og bruk av inventaret, men ut fra det vi har sett, er det klart at Starfinder: Afterlight vil begynne sin Early Access i 2026 (på en dato som ennå ikke er bestemt) som en annen lovende tittel i cRPG-sjangeren og et av de spillene som, hvis du likte Baldur's Gate 3, Rogue Trader eller Pathfinder, kan gi deg akkurat det du leter etter: et nytt univers der du kan begi deg ut på eventyr, møte minneverdige karakterer og dra dit ingen har gått før.