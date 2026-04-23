Starfinder: Afterlight nærmer seg Early Access-lansering og introduserer nytt gruppemedlem

Et av de mest lovende cRPG-ene i tiden etter Baldur's Gate III (ja, vi kan tydeligvis snakke om et før og etter i sjangeren) er Starfinder Afterlight, inspirert nettopp av en annen berømt TTRPG, som presenterer oss for en romfantasyhistorie fullpakket med karismatiske karakterer, uttalt av kjente og dyktige stemmeskuespillere i bransjen, ledet av Neil Newbon.

Selv om vi allerede har hatt sjansen til å prøve en veldig tidlig versjon av spillet og delt inntrykkene våre med deg, fortsetter Epictellers Entertainment sitt arbeid, og i dag på Second Wind Showcase har de avduket en ny trailer for Afterlight, med fokus på en ny rekrutterbar følgesvenn, Nuara, uttalt av Bill Butts (One Piece, Cyberpunk: Edgerunners, Tekken: Bloodline). Han er en Unbound Lashunta som fremstår som en kyniker, men sjelen hans er en fallen idealist. Vi får møte ham i spillets første akt, og selv om han ved første øyekast virker nøytral, skjuler det seg en viss profesjonell og altruistisk holdning bak.

Vi har ennå ingen utgivelsesdato for Early Access, men vi vet at det blir i 2026. Nyt en ny titt på Starfinder: Afterlight nedenfor.