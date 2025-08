Starfinder: Afterlight tar oss med inn i et fantastisk kosmos i 2026

Barcelona-baserte utvikler Epictellers Entertainment har nettopp introdusert oss for et helt nytt sci-fi turbasert RPG satt i Starfinder universet. Kjent som Starfinder: Afterlight, spillet har nettopp blitt kunngjort og bekreftet å debutere som et Early Access-spill i 2026, med en Kickstarter kommer snart.

Designet og basert på sci-fantasy RPG-franchisen, Starfinder: Afterlight bruker tabletop-prosjektets 2nd edition-regler som sitt fundament, slik at spillerne kan delta i intergalaktiske reiser, møte uvanlige skapninger, komme ansikt til ansikt med satiriske megakorporasjoner, og alt mens de utfører utfordrende og rotete oppdrag. Spillet beskrives som et "nytt syn på taktisk, turbasert kamp", og når det gjelder hva historien vil by på, får vi vite følgende.

"Starfinder: Afterlight vil få spillerne til å gjennomsøke stjernene, møte fiender bevæpnet med både mystiske krefter og avansert teknologi, og lede et team av sjarmerende tvilsomme følgesvenner - hver med sin egen historie - i et universomspennende eventyr uten sidestykke.

"Spillerne hadde reist langt nok til å være vitne til galaksens utslettelse, og klarte å komme tilbake i live. Nå som kapteinen er savnet og dommedag er nær, må de sette sammen et mannskap av misfits og redde paktverdenene fra en trussel ingen andre kan tro på. Lett som en plett, ikke sant?"

Det er foreløpig ingen fast dato for når lanseringen vil skje neste år, og heller ikke når Kickstarter vil begynne. Det vi har er en avsløringstrailer å se, og noen første skjermbilder av spillet også, som alle kan bli funnet nedenfor.