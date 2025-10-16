Starfinder: Afterlights kampanje vil ta omtrent 40-60 timer å slå

HQ

Hva får du når du krysser slike som Divinity: Original Sin II, Pathfinder: Wrath of the Righteous og Guardians of the Galaxy? Vel, du får Epictellers' Starfinder: Afterlight. Et nytt CRPG som vil gi oss en heftig kampanje å dykke ned i.

"Vi sikter mot en kampanje som kan spilles ferdig på mellom 40 og 60 timer, men målet vårt er at det skal ha en høy gjenspillingsverdi", sa Epictellers' Ricard Pillosu på BCN Game Fest. "Men når du spiller gjennom, skal det føles litt som ditt eget eventyr. Når du sammenligner med vennene dine, skal det føles annerledes: "Å, hva skjedde med deg? Hva skjedde med meg? Jeg bestemte meg for dette, og så endret dette seg. Fordi det er en forgrenet fortelling. Den forgrenede fortellingen er veldig viktig for oss."

I løpet av eventyret vil du møte en rekke sære og til dels sprø karakterer. Men selv om personene du møter er rare, er de ikke bare skapt for å ha en komisk effekt, akkurat som i Guardians of the Galaxy. "Det er veldig dype og, la oss si, komplekse motiver og temaer i spillet", forklarer Pillosu. "Lu-323 er en androide, hun trenger å vite om hun gjør ting på grunn av programmeringen sin, og så stiller du deg selv den typen spørsmål som er dype og viktige ... du har også en liten larve som er irriterende ... Hun går rundt på romskipet og gjør sprø ting og stjeler mat fra folk og irriterer folk og sånne ting, og hun er fantastisk, hun er veldig søt."

Sjekk ut hele intervjuet vårt for flere detaljer på Starfinder: Afterlight. Spillet skal etter planen lanseres en gang i 2027.