Stargate TV-serie kansellert av Amazon Prime Video

Så sent som i fjor høst rapporterte vi at Stargate skulle gjøre comeback i en helt ny, høybudsjettert Amazon Prime Video-serie. Tanken var at den skulle være ganske selvstendig, slik at også nye fans skulle føle seg velkomne og kunne oppdage dette herlige sci-fi-universet - alt under ledelse av Martin Gero (en Stargate-veteran).

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Men nå har Amazon tilsynelatende ombestemt seg. Variety rapporterer at TV-serien har blitt kansellert før produksjonen i det hele tatt kom i gang. Ifølge rapportene trodde ikke Amazon-ledelsen at noen andre enn Stargate-fans ville være interessert, og det er rett og slett ikke nok av dem.

Dette betyr ikke nødvendigvis at Amazon begraver Stargate for godt, så vi krysser fingrene for at et annet prosjekt vil ta opp fakkelen, men forvent at det vil ta lang tid før vi får se Stargate igjen.