Stargate vender tilbake med en ny TV-serie

Sci-fi-fans, gled dere! Amazon Prime Video har gitt grønt lys til prosjektet om å bringe Stargate tilbake til TV med en ny serie for strømmetjenesten, som også vil ha Martin Gero, som skrev de tre siste produksjonene, som showrunner. Brad Wright, medskaper og co-showrunner for de tidligere seriene (Stargate SG-1, Atlantis og Universe), blir med i produksjonen av den nye serien. Joseph Mallozzi har også bekreftet at han har en rolle i serien, som det ennå ikke er gitt noen detaljer om. Det betyr at store deler av Stargates harde kjerne er direkte involvert i denne tilbakekomsten.

Prosjektet har vært i preproduksjon en stund, og det ser ut til at manus og pilot nå er klart. Foreløpig er det ikke annonsert noe lanseringsvindu eller casting, men det er spennende at tegnene begynner å røre på seg, og at porten åpner seg igjen i fremtiden.

Ser du frem til Stargates tilbakekomst?