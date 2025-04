Starless Abyss nå tilgjengelig på Steam

Det har vært mange nyheter i bransjen denne uken som har overskygget hverandre. En av de største var den uventede utgivelsen av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, som har kommet som et sjokk for utviklere som ønsket å lansere prosjektet sitt denne uken, bare for å se en ocean liner kjøre over dem. Et slikt tilfelle involverer Starless Abyss, utviklet av Konafa Games og distribuert av No More Robots.

Tittelen er en kortstokkbygger med en skummel, Eldritch-basert estetikk. Vi følger en fortelling der jorden har gått under, og okkultister har slått seg sammen med vitenskapen for å konfrontere den kommende Eldritch. Du må stoppe en utenomjordisk trussel i dette turbaserte roguelike-spillet med intergalaktiske omgivelser.

Spillet har en demo tilgjengelig, som har fått gode anmeldelser på Steam, og en ny trailer er sluppet nedenfor. Hvis du liker kortstokkspill eller kosmisk-relaterte historier, oppfordrer vi deg til å prøve det og la oss få vite hva du synes.