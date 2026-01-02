Starlink senker satellittbanene for å øke romsikkerheten i 2026

HQ

Starlink vil begynne å senke satellittenes bane fra rundt 550 kilometer til omtrent 480 kilometer i løpet av 2026, sa SpaceXs visepresident for Starlink-teknikk, Michael Nicolls, torsdag.

Rekonfigurasjonen har som mål å forbedre romsikkerheten ved å redusere risikoen for kollisjoner i stadig mer overfylte banesoner. Ifølge SpaceX er det færre ruskobjekter og planlagte satellittkonstellasjoner som opererer under 500 kilometer, noe som reduserer den generelle sannsynligheten for ulykker.

Avgjørelsen kommer etter en sjelden uregelmessighet i bane som ble rapportert i desember, da en Starlink-satellitt opplevde en feil som genererte en liten mengde rusk og mistet kommunikasjonen. SpaceX sa at satellitten falt raskt i høyde, noe som tyder på en eksplosjon om bord.

Med nesten 10 000 satellitter allerede utplassert er Starlink verdens største satellittoperatør, samtidig som konkurransen om å utplassere massive konstellasjoner for bredbånd, kommunikasjon og jordobservasjonstjenester øker.

Michael Nicolls på X:

Starlink er i gang med en betydelig rekonfigurasjon av satellittkonstellasjonen med fokus på å øke sikkerheten i rommet. Vi senker alle @Starlink-satellitter som går i bane på ~550 km til ~480 km (~4400 satellitter) i løpet av 2026. Senkingen av skallet koordineres tett med andre operatører, tilsynsmyndigheter og USSPACECOM.

Senkingen av satellittene fører til at Starlink-banene blir kortere, noe som vil øke sikkerheten i rommet på flere måter. Når solminimum nærmer seg, reduseres atmosfærens tetthet, noe som betyr at den ballistiske nedbrytningstiden i en gitt høyde øker - senking vil bety en >80 % reduksjon i ballistisk nedbrytningstid i solminimum, eller mer enn 4 år redusert til noen få måneder. Tilsvarende er antallet ruskobjekter og planlagte satellittkonstellasjoner betydelig lavere under 500 km, noe som reduserer den samlede sannsynligheten for kollisjon.

Starlink-satellittene har ekstremt høy pålitelighet, med bare to døde satellitter i en flåte på over 9000 operative satellitter. Hvis en satellitt likevel skulle svikte i bane, ønsker vi at den skal gå ut av bane så raskt som mulig. Disse tiltakene vil ytterligere forbedre konstellasjonens sikkerhet, særlig med tanke på vanskelig kontrollerbare risikoer som ukoordinerte manøvrer og oppskytinger fra andre satellittoperatører.