Starmer gjentar Storbritannias holdning til Grønland i samtale med Trump

Storbritannias statsminister Keir Starmer snakket på telefon med USAs president Donald Trump onsdag kveld, og gjorde klart Londons holdning til den voksende striden om Grønlands suverenitet, opplyser den britiske regjeringen.

Lederne diskuterte flere saker, inkludert en felles operasjon for å avskjære oljetankeren Marinera, fremdriften i Ukraina og USAs nylige militæraksjon i Venezuela, før Starmer redegjorde for sin holdning til Grønland.

Keir Starmer og Donald Trump // Shutterstock

Downing Street sa at Starmer understreket at Grønlands fremtid kun bør avgjøres av Grønland og Kongeriket Danmark, noe som gjenspeiler hans tidligere kommentarer og et bredere europeisk tilbakeslag mot Trumps antydning om at USA "trenger" det arktiske territoriet til forsvar.

Trumps fornyede interesse for Grønland har anstrengt forholdet til Danmark og andre NATO-allierte, noe som har fått europeiske ledere til å stille seg bak København og det autonome territoriet, og insistere på at folkeretten og selvbestemmelsesretten må respekteres.

