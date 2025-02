Starmer klar til å sende britiske tropper til Ukraina

HQ

Den britiske statsministeren Keir Starmer har fremmet ideen om å sende britiske tropper til Ukraina som en del av en bredere fredsavtale, noe som markerer et betydelig skifte i Storbritannias holdning til konflikten.

Forslaget, som ble avslørt i en artikkel i The Daily Telegraph på søndag, kommer midt i en periode med økende bekymring i Europa over president Donald Trumps ensidige forhandlinger med Russland for å få slutt på krigen.

Europeiske ledere, blant annet fra Frankrike, Tyskland og Italia, skal møtes i Paris for å koordinere sine svar, ettersom Ukraina fortsatt er utelukket fra de innledende diskusjonene som skal finne sted i Saudi-Arabia.

Starmers kommentarer understreker hans engasjement for Ukrainas suverenitet og et langsiktig sikkerhetsrammeverk som inkluderer økte europeiske forsvarsutgifter og NATO-utvidelse - standpunkter som kan sette ham på kant med Trumps administrasjon.

Med Ukrainas NATO-medlemskap sett på som en fremtidig nødvendighet, forsterker Starmers uttalelser Europas press for en mer selvsikker rolle i den globale sikkerheten, selv om Trumps raske diplomati får viktige allierte til å klø seg i håret. Foreløpig gjenstår det å se hvordan disse skiftende alliansene vil forme Ukrainas fremtidige sikkerhet.