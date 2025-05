Starmer kritiserer Farages økonomiske planer for å være et uforsvarlig sjansespill

HQ

Siste nytt om Storbritannia . Storbritannias statsminister Keir Starmer anklaget tirsdag Nigel Farage for å fremme hensynsløse økonomiske ideer, og advarte om at Reform UKs løfter er et ekko av den kortvarige og skadelige agendaen til tidligere konservative ledere.

Starmer pekte på ufinansierte skattekutt som en oppskrift på ustabilitet i markedet, og trakk paralleller til den økonomiske uroen som førte til en tidligere statsministers fall. Han understreket at hans regjering ble valgt for å gjenopprette stabilitet, ikke for å gamble med landets finanser.