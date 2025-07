Starmer kunngjør at han vil anerkjenne den palestinske staten med mindre Israel går med på visse betingelser

HQ

En uke etter at Frankrike kunngjorde at de offisielt ville anerkjenne staten Palestina i september, kunngjorde Storbritannias statsminister Keir Starmer at de ville gjøre det samme med mindre Israel lover våpenhvile på Gaza innen september.

Starmer kunngjorde dette på en TV-sendt pressekonferanse, der han sa at situasjonen i Gaza, der sulten har nådd et katastrofalt nivå, er "utålelig". "Det palestinske folket har utholdt forferdelige lidelser. Nå, i Gaza, på grunn av en katastrofal svikt i bistanden, ser vi sultende spedbarn, barn som er for svake til å stå oppreist, bilder som vil følge oss resten av livet. Lidelsene må ta slutt" (via BBC).

I motsetning til de nylige anerkjennelsene fra Irland, Norge, Spania og snart Frankrike, er Starmers forslag om anerkjennelse av staten Palestina betinget. Betingelsene er at Israel "tar vesentlige skritt for å få slutt på den forferdelige situasjonen i Gaza", oppnår våpenhvile og forplikter seg til en langsiktig fred. Storbritannias statsminister håper med dette å "spille en rolle i å endre forholdene på bakken", inkludert å få hjelp til Gaza, og sa at det er en del av en "fredsplan i åtte deler" som regjeringen har arbeidet med i lengre tid.

Som svar sa Israel at denne endringen i den britiske regjeringens holdning er "en belønning til Hamas og skader arbeidet for å oppnå våpenhvile i Gaza og et rammeverk for frigivelse av gisler". Donald Trump brukte lignende ord, da han sa at anerkjennelsen av en palestinsk stat er det samme som å "belønne Hamas".

Som en påminnelse sa Starmer at deres krav til Hamas fortsatt er de samme, inkludert å løslate alle gisler, avvæpne og akseptere at de ikke vil delta i Gazas regjering.

Kunngjøringen kommer samme dag som Palestina kunngjorde at dødstallet siden oktober 2023 har steget til 60 000 mennesker.