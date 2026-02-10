Starmer lover å kjempe videre etter at krav om avgang ryster Labour-ledelsen: "Jeg er ikke forberedt på å gå av"

HQ

Storbritannias statsminister Keir Starmer sa at han "ikke er forberedt på å gå av" etter å ha overlevd en intens dag med politisk uro utløst av krav om hans avgang fra høytstående personer i hans eget parti. I en tale til Labour-parlamentarikerne mandag kveld framstilte Starmer enhver lederutfordring som en trussel mot stabiliteten, og insisterte på at han ville forsvare sitt mandat til tross for økende kritikk av regjeringens feiltrinn og internt kaos i kjølvannet av Peter Mandelson-kontroversen.

Den umiddelbare trusselen ble mindre etter at Starmer fikk offentlig støtte fra kabinettet sitt, inkludert nestleder Angela Rayner, hvis støtte bidro til å avverge et potensielt kupp. Intervensjonen fra den skotske Labour-lederen Anas Sarwar, som åpent oppfordret Starmer til å trekke seg, avslørte imidlertid dyp uro innad i partiet, særlig ettersom Labour sliter på meningsmålingene foran viktige valg. Krisen ble forsterket av at Starmers nærmeste rådgiver, Morgan McSweeney, trakk seg, og at kommunikasjonssjefen hans gikk av etter bare fem måneder, noe som bidro til en følelse av ustabilitet i hjertet av Downing Street.

Selv om parlamentsmedlemmene som forlot det lukkede møtet, sa at Starmers utfordrende tale løftet moralen på kort sikt, er det mange som advarer om at hans lederskap fortsatt er sårbart. Labour ligger etter rivalene på meningsmålingene og står overfor kommende valgkamper, så samholdet kan vise seg å være midlertidig. Starmer har altså overlevd nok en dag, men hendelsene det siste døgnet har svekket hans autoritet og satt hans lederskap under vedvarende gransking...