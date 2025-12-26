Keir Starmer lover å prioritere levekostnader i julebudskapet

HQ

Storbritannias statsminister Sir Keir Starmer brukte sin julehilsen til å anerkjenne de pågående levekostnadsutfordringene som mange briter står overfor, og lovet å gjøre det til en prioritet for regjeringen å løse disse problemene. I en tale fra Downing Street 10 oppfordret Starmer innbyggerne til å "gjøre hver vår del" ved å se til naboer, venner og slektninger i løpet av julen.

Starmer takket også ansatte i helsevesenet, nødetatene, militært personell og frivillige som jobbet 1. juledag, og understreket deres viktige bidrag til nasjonen. "Som nasjon bør vi heve glasset for dere denne julen. Men mer enn det, vi bør også alle gjøre vårt ," sa han.

Budskapet kommer på slutten av et vanskelig år for regjeringen, preget av svak økonomisk vekst og kritikk av de siste skatteøkningene. Statsministeren understreket at høytiden er en tid for å vise omsorg og solidaritet, selv i personlige eller økonomiske vanskeligheter.

Hva statsministerens budskap vanligvis inneholder

The UK Prime Minister's Christmas message er en tradisjon der landets leder henvender seg til innbyggerne ved slutten av året. I motsetning til monarkens TV-sendte tale fokuserer den på regjeringens prioriteringer, aktuelle hendelser og nasjonale utfordringer. Den britiske kongens julebudskap finner du på følgende lenke.