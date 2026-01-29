Starmer og Xi hyller tilbakestilling i forholdet mellom Storbritannia og Kina

HQ

Storbritannias statsminister Keir Starmer og Kinas president Xi Jinping erklærte at forholdet mellom Storbritannia og Kina er "gjenopprettet" under samtaler i Beijing, og fremhevet et nytt økonomisk samarbeid, inkludert en AstraZeneca-investering på 15 milliarder dollar i Kina. "Vekst på hjemmebane er direkte knyttet til vårt engasjement med verdens største makter," sa Starmer.

Møtet markerte det første besøket til Kina av en britisk statsminister siden 2018. Starmer tilbrakte flere timer med Xi i formelle samtaler og en arbeidslunsj som berørte handel, sikkerhet, Russlands krig i Ukraina og menneskerettigheter. Han beskrev forholdet som " sterkt" og bekreftet fremgang i diskusjonene om å redusere tollsatsene på britisk whisky. Storbritannia kunngjorde også at korttidsbesøkende til Kina ikke lenger vil trenge visum for opphold under 30 dager.

Starmer, som søker økonomisk vekst hjemme, har prioritert å gjenoppbygge båndene med verdens nest største økonomi til tross for vedvarende bekymringer om spionasje og politiske friheter. Xi sa at forholdet hadde gått gjennom " twists and turns" som ikke tjente noen av landene, og oppfordret til et langsiktig partnerskap som kunne stå tidens prøve.

Besøket kommer samtidig som flere vestlige allierte revurderer sine globale partnerskap midt i spenningene med USAs president Donald Trump. Starmer fikk også i stand en avtale med Beijing om samarbeid mot smuglernettverk, med fokus på deling av etterretningsinformasjon og begrensning av misbruk av kinesiskproduserte båtmotorer som brukes ved overfarten over Kanalen...