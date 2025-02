Starmer oppfordrer Europa til å ta ledelsen i Ukraina

HQ

Den britiske statsministeren Sir Keir Starmer har understreket at Europa må styrke sine forsvarskapasiteter for å møte den langsiktige sikkerhetstrusselen som Russlands invasjon av Ukraina utgjør.

I en tale i forkant av et høyt profilert møte i Paris nylig understreket han behovet for at de europeiske landene spiller en større rolle i å sikre Ukrainas suverenitet, særlig hvis det blir inngått en fredsavtale.

Starmer har også uttrykt vilje til å utplassere britiske tropper i Ukraina som en del av en potensiell sikkerhetsavtale, noe som har utløst debatt om militærutgifter og kostnadene ved en slik operasjon.

Europeiske ledere, som er skremt over at forhandlingene mellom USA og Russland ekskluderer både Ukraina og Europa, er samlet for å diskutere hvordan de skal reagere. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Europa vil reagere på Starmers oppfordring til handling.