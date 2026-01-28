Starmer reiser til Beijing for å omkalfatre Storbritannias bånd i et urolig Vesten

HQ

Den britiske statsministeren Keir Starmer reiser til Kina denne uken i det første besøket av en britisk leder siden 2018, noe som signaliserer en forsiktig tilbakestilling i forholdet etter mange år med diplomatiske spenninger. Sammen med mer enn 50 næringslivsledere skal Starmer møte president Xi Jinping og premierminister Li Qiang, og han vil hevde at Storbritannia ikke kan ignorere den økonomiske tyngden til verdens nest største økonomi hvis landet ønsker å skape vekst på hjemmebane.

Besøket kommer i et følsomt øyeblikk, da vestlige land revurderer sine globale relasjoner i en tid med økende uforutsigbarhet fra USA under Donald Trump. Starmer har insistert på at et dypere engasjement med Kina ikke undergraver Storbritannias tette bånd til Washington, men snarere gjenspeiler en pragmatisk innsats for å beskytte britiske interesser i et mer ustabilt internasjonalt miljø.

Reisen har likevel blåst nytt liv i debatten om sikkerhetsrisikoer knyttet til Beijing, fra bekymringer om spionasje til Kinas holdning til Ukraina og Hongkong. Starmer har forsvart sin tilnærming som "britisk pragmatisme", avvist tanken om at Storbritannia må velge side, og presentert besøket som et forsøk på å stabilisere Storbritannias økonomiske og diplomatiske fotfeste i en stadig mer ustabil verden.