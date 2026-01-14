Starmer sier at Musks X beveger seg for å overholde britisk lov om AI deepfakes

HQ

Storbritannias statsminister Keir Starmer sa onsdag at Elon Musks sosiale medieplattform X tar skritt for å overholde britisk lov etter at tilsynsmyndigheter har åpnet en etterforskning av AI-genererte deepfake-bilder.

I en tale i parlamentet sa Starmer at han hadde blitt informert om at X handlet for å oppfylle sine juridiske forpliktelser. Han la til at regjeringen var forberedt på å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig. Nedenfor finner du alt han sa i dag.

Undersøkelsen, som ble innledet denne uken av medietilsynet Ofcom, fokuserer på bekymringer om at Xs Grok AI-chatbot har produsert seksuelt eksplisitte deepfake-bilder, noe som potensielt kan være i strid med britiske regler som er utformet for å beskytte brukere mot ulovlig innhold.

Musk svarte kort tid etter Starmers kommentarer, og sa at Grok alltid ville følge lovene i landene de opererer i, og at de ville nekte å generere ulovlige bilder. Tidligere denne måneden sa X også at de hadde begrenset forespørsler om å kle av folk på bilder til betalende brukere.

Saken kommer samtidig som Storbritannia forbereder seg på å innføre en ny lov som skal gjøre det straffbart å lage seksuelle deepfakes. Teknologiminister Liz Kendall beskrev slike bilder som "våpen for misbruk" og sa at loven ville tre i kraft denne uken.