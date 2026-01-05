Starmer støtter Mette Frederiksen etter Trumps nye trusler om Grønland: "Jeg står sammen med henne"

HQ

Storbritannia har gitt sin støtte til Danmark etter at Trump nok en gang har antydet at Grønland bør komme under amerikansk kontroll, noe som har ført til fornyet bekymring blant europeiske allierte.

Mandag sa statsminister Keir Starmer at fremtiden til det mineralrike arktiske territoriet utelukkende hviler på Grønland og kongeriket Danmark. "Danmark er en nær europeisk alliert og en nær NATO-alliert," sa Starmer til kringkasterne. "Grønlands fremtid er opp til Grønland og kongeriket Danmark, og det er bare dem som kan bestemme."

Starmer støttet eksplisitt Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som har advart om at USA ikke har noen rett til å annektere det selvstyrte territoriet. På spørsmål om han var enig i hennes holdning, svarte den britiske lederen "Jeg er enig med henne, hun har rett når det gjelder Grønlands fremtid", og la til et klart "ja" da han ble spurt av BBC om Storbritannias holdning var "hands off Greenland".

Trump fikk spenningen til å blusse opp igjen i helgen, da han fortalte reportere om bord på Air Force One at USA "trenger Grønland ut fra en nasjonal sikkerhetssituasjon", og gjenopplivet dermed en mangeårig ambisjon som gjentatte ganger har skremt København og Nuuk.

