Starmer truer teknologiplattformer med forbud i Storbritannia fordi de ikke fjerner "hevnporno"
Statsministeren erklærer kvinnehat på nettet som en "nasjonal nødsituasjon", og gir selskaper en frist på 48 timer til å slette eksplisitte bilder.
Teknologiselskaper har bare 48 timer på seg til å fjerne intime bilder uten samtykke (inkludert "deepfake nudes"), ellers risikerer de å bli ilagt millionbøter og potensielt bli blokkert i Storbritannia, har statsminister Keir Starmer sagt.
Starmer beskrev kvinnehat på nettet som en "nasjonal krisesituasjon", og kunngjorde endringer i Crime and Policing Bill som vil tvinge plattformene til å handle raskt når krenkende innhold flagges. Selskaper som ikke overholder reglene, kan bli ilagt bøter på opptil 10 % av den globale omsetningen eller få tjenestene sine begrenset av Ofcom.
Tiltakene vil også gjelde for AI-generert innhold, inkludert bilder som er skapt gjennom verktøy som Grok, utviklet av xAI, som tidligere i år fikk motbør for å ha generert seksualiserte bilder av kvinner. Ministrene hadde advart om at strengere tiltak kunne bli iverksatt dersom det ikke ble innført sikkerhetstiltak.
Ofrene vil kunne rapportere krenkende materiale enten direkte til plattformene eller til Ofcom, noe som utløser varsler på tvers av flere nettsteder for å forhindre gjentatte opplastinger. Det forventes også at reguleringsmyndigheten vil utforske digitale vannmerke- og hash-matchingssystemer for automatisk å oppdage og blokkere innhold som legges ut på nytt.
Endringene vil klassifisere oppretting eller deling av intime bilder uten samtykke som et "prioritert lovbrudd" i henhold til nettsikkerhetsloven, på linje med lovbrudd som seksuelt misbruk av barn og terrorrelatert innhold.
Starmer sa at ansvaret for å bekjempe overgrep må flyttes fra ofrene og over på gjerningsmennene og selskapene som er vertskap for skadelig materiale. "Ofrene blir altfor ofte tvunget til å jage innhold på tvers av plattformer mens det fortsetter å spre seg", skrev han. "Det er ikke rettferdighet, det er fiasko."