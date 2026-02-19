Starmer truer teknologiplattformer med forbud i Storbritannia fordi de ikke fjerner "hevnporno"

HQ

Teknologiselskaper har bare 48 timer på seg til å fjerne intime bilder uten samtykke (inkludert "deepfake nudes"), ellers risikerer de å bli ilagt millionbøter og potensielt bli blokkert i Storbritannia, har statsminister Keir Starmer sagt.

Starmer beskrev kvinnehat på nettet som en "nasjonal krisesituasjon", og kunngjorde endringer i Crime and Policing Bill som vil tvinge plattformene til å handle raskt når krenkende innhold flagges. Selskaper som ikke overholder reglene, kan bli ilagt bøter på opptil 10 % av den globale omsetningen eller få tjenestene sine begrenset av Ofcom.

Tiltakene vil også gjelde for AI-generert innhold, inkludert bilder som er skapt gjennom verktøy som Grok, utviklet av xAI, som tidligere i år fikk motbør for å ha generert seksualiserte bilder av kvinner. Ministrene hadde advart om at strengere tiltak kunne bli iverksatt dersom det ikke ble innført sikkerhetstiltak.

Keir Starmer // Shutterstock

Ofrene vil kunne rapportere krenkende materiale enten direkte til plattformene eller til Ofcom, noe som utløser varsler på tvers av flere nettsteder for å forhindre gjentatte opplastinger. Det forventes også at reguleringsmyndigheten vil utforske digitale vannmerke- og hash-matchingssystemer for automatisk å oppdage og blokkere innhold som legges ut på nytt.

Endringene vil klassifisere oppretting eller deling av intime bilder uten samtykke som et "prioritert lovbrudd" i henhold til nettsikkerhetsloven, på linje med lovbrudd som seksuelt misbruk av barn og terrorrelatert innhold.

Starmer sa at ansvaret for å bekjempe overgrep må flyttes fra ofrene og over på gjerningsmennene og selskapene som er vertskap for skadelig materiale. "Ofrene blir altfor ofte tvunget til å jage innhold på tvers av plattformer mens det fortsetter å spre seg", skrev han. "Det er ikke rettferdighet, det er fiasko."