Starmers nummer to trekker seg på grunn av skatteskandale Angela Rayner trekker seg på grunn av feil i innbetalingen av eiendomsskatt.

HQ Korrupsjonsskandaler er ikke noe nytt. I dag er søkelyset rettet mot Storbritannia, der visestatsminister Angela Rayner har trukket seg etter å ha innrømmet feil i forbindelse med innbetaling av eiendomsskatt på en bolig ved kysten, noe som er et hardt slag for Labour-regjeringen. Rayner, som en gang var en ledende skikkelse på partiets venstreside, hadde vært et avgjørende bindeledd for Starmers administrasjon. Rayner understreket at feilen var utilsiktet, og at den skyldtes komplekse familieforhold. Med hennes avgang mister statsministeren en viktig alliert, og Labour står nå overfor utfordringen med å navigere i et stadig mer splittet politisk landskap. Hvem tror du vil ta over som nummer to etter Starmer? London, Storbritannia - 19. juli 2024: Visestatsminister Angela Rayner ankommer Downing Street 10 19. juli 2024 i London, England. // Shutterstock