Starmers stabssjef trekker seg etter skandalen rundt Mandelson-utnevnelsen med bånd til Jeffrey Epstein

Morgan McSweeney, statsminister Keir Starmers stabssjef, trakk seg søndag etter å ha kommet under sterkt press på grunn av sin rolle i utnevnelsen av Peter Mandelson som Storbritannias ambassadør til USA. McSweeney sa at beslutningen om å utnevne Mandelson var feil, og at han tok det fulle ansvaret for å ha rådet Starmer til å foreta utnevnelsen, etter avsløringene om Mandelsons tette bånd til den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Avgangen kommer etter at det amerikanske justisdepartementet offentliggjorde e-poster som viste et dypere forhold mellom Mandelson og Epstein enn tidligere avslørt, inkludert kommunikasjon som går tilbake til Mandelsons tid i regjeringen. Mandelson ble avskjediget fra sin diplomatiske stilling i september og trakk seg senere fra Overhuset. Skandalen har intensivert granskningen av Starmers lederskap, som allerede er under press på grunn av lave oppslutningstall og økonomisk misnøye.

Downing Street kunngjorde at visestabssjefene Jill Cuthbertson og Vidhya Alakeson vil fungere som medvirkende stabssjefer. Starmer roste McSweeneys rolle i Labours vei tilbake til makten, men det er fortsatt press på regjeringen ettersom politiet etterforsker Mandelsons oppførsel, og det forventes at flere interne dokumenter knyttet til utnevnelsen av ham vil bli offentliggjort...

