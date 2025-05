Starsand Island: En The Sims-lignende bondegårdssimulator med anime-vibber

HQ

Seed Labs' Starsand Island er et spill som i bunn og grunn fokuserer på å drive en gård, men det er mye mer enn det. Spillet kan til og med utfordre The Sims når det gjelder hva du kan gjøre. Det finnes ulike arrangementer i spillet, sosiale relasjoner og til og med bygging og innredning av ditt eget hus. Og alt dette presenteres i en fargerik anime-stil med mange tekstbokser og ikoner. Utgivelsen kommer til PC og "konsoller" i slutten av 2025.

Gamereactor deltok på en presentasjon som ble holdt på Discord, der skaperne var til stede for å svare på spørsmål. Samtidig så vi en ganske omfattende titt på den autentiske spillingen og forskjellige funksjoner. Vi fikk ikke spille det selv, så vi kan ikke si noe om følelsen og teknisk glatthet ennå. I tillegg var internettforbindelsen noe hakkete under presentasjonen, så vi tør ikke gi en endelig mening om spillets oppløsning og bildefrekvens heller.

Fargerikdom og munterhet ser ut til å være hovedtemaet i Starsand Island. Det er mye å gjøre, men alt har sin egen positive og avslappede atmosfære. Utfordringene bonden står overfor, forblir friske etter hvert som årstidene i spillet går, ettersom forskjellige planter bare kan dyrkes i visse årstider. Et interessant tillegg så ut til å være gigantiske planter, som så spesielt imponerende ut. Det er ennå ikke avklart hvordan håndteringen av disse gresskarene og melonene i menneskelig størrelse skiller seg fra de vanlige. Og siden det er en gård, kan spilleren velge å ta vare på storfe og andre dyr, for eksempel kyllinger.

I tillegg til å administrere en tradisjonell gård, avslørte presentasjonen at spilleren kan bygge sitt eget hus. Verktøyet virket allsidig, selv om det var ganske detaljert. Så foreløpig gjenstår spørsmålet hvordan alt vil fungere med en tradisjonell spillkontroller. Ellers er det alle slags ikoner, forklarende tekstbokser og snakkebobler. Derfor bør du være forberedt på å lære deg de forskjellige funksjonene som brukes i spillet en stund.

I tillegg til å drive din egen gård, kan du også fiske, og ved siden av kan du også fange noen virkelige skatter. Du kan handle med andre mennesker og inngå forskjellige forhold, enten profesjonelle eller romantiske, med totalt seks forskjellige romansealternativer som er nevnt i presentasjonen.

Fokuset i spillet ligger på å forme ditt eget miljø, men du kan også endre ditt eget utseende ved hjelp av en rekke valgmuligheter. Selv om oppgavene du må gjøre er veldig praktiske og fysiske, betyr ikke det at du ikke trenger å være umoderne mens du spiller. Det ble allerede vist frem et bredt spekter av forskjellige klesplagg og antrekk, så hvis du er interessert i hvordan karakteren din kler seg, kan du bruke tid på det også.

Verdenen til Starsand Island er lovet å være sømløs, noe som snakker om ambisjoner og i det minste en noe stor åpen verden. Derfor oppstår spørsmålet om hvordan du vil bevege deg fra sted til sted. Å gå er én løsning, men for lengre avstander finnes det ulike transportalternativer til lands og til vanns. Så jeg kan tenke meg at dette vil oppmuntre deg til å utforske omgivelsene mer, og forhåpentligvis har utviklerne gjemt alle slags ting å oppdage i terrenget.

For meg virker det som om grunnlaget for en gårdssimulering ble lagt først, og deretter har alle områdene i spillet blitt målrettet utvidet. Hvis det hele kommer sammen, kan sluttresultatet bli veldig interessant. Det ser ut til å være ting å tukle med og eksperimentere med på alle områder av livet som du kan forestille deg relatert til liv og jordbruk, og ifølge skaperne kan historiekampanjen fullføres på 17 timer (et uvanlig nøyaktig estimat), men hvis du vil oppleve og gjøre alt, er det verdt å sette av omtrent 200 timer.

Starsand Island vet tydelig hva den vil være. De største spørsmålene så langt er hvor smidig brukergrensesnittet er, og om det hele kommer til å henge godt sammen til tross for at det er så mange forskjellige ting å gjøre. Det virker imidlertid sikkert at du må være forberedt på å lese mange forskjellige tekstbokser og klikke på mange ikoner når du begynner. Starsand Island har helt klart ambisjoner og substans, så nå må vi bare vente til slutten av 2025 for å se hvordan det blir realisert fullt ut.