Starsand Island er definisjonen av sjelfullt og lanseres i februar 2026

En av titlene som dukket opp under Microsofts nylig avsluttede Tokyo Game Show -arrangement var Starsand Island. Det hadde tidligere blitt kunngjort for både PC og PlayStation 5, men har nå blitt offisielt bekreftet for Xbox Series S / X også.

Dette er nok en tittel i den svært populære livssimuleringssjangeren, men med en unik vri der du bor på en husbåt. Du må gjøre det levelig til lyden av naturen og det skvulpende vannet. Vannet er en viktig del av spillet, ettersom du også kan bygge ditt eget akvarium for å skape et virkelig storslått økosystem.

Under arrangementet fikk Starsand Island endelig en bekreftet utgivelsesdato, og det vil bli utgitt 1. februar. Du kan sjekke ut den splitter nye traileren nedenfor for det som ser ut til å bli et spill som er koseligere enn de fleste.